NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 4100 auf 4400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Jaina Mistry passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Prognosen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und das Gewinnwachstum (Ebit) des Spirituosenherstellers in diesem Jahr nach oben an. Dies reflektiere die anhaltend günstigen Wachstumsaussichten und die Erholung im Geschäft mit dem Fachhandel und der Gastronomie ("on-trade")./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 12:39 / ET





ISIN: GB0002374006

