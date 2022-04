DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 14.383 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Merck KGaA haben sich am Dienstag nachbörslich unauffällig nach der Nachricht gezeigt, dass das Unternehmen sein Bioprocessing-Portfolio durch den Erwerb eines automatisierten Systems für die aseptische Probenahme aus Bioreaktoren von Lonza erweitert. In der Breite ging es mit den Kursen leicht nach unten, parallel zur schwachen Tendenz im späten Handel an der Wall Street.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.382,81 14.424,36 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 05, 2022

