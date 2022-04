DJ CORONA-BLOG/Union will gegen Impfpflicht-Kompromiss der Ampel stimmen

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Union will gegen Impfpflicht-Kompromiss der Ampel stimmen

Der neuerliche Vorstoß der Impfpflicht-Befürworter in den Ampelfraktionen für eine Impfpflicht ab 60 stößt auf Ablehnung in der Unionsfraktion. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, sagte der Bild-Zeitung (Mittwoch): "Kurz vor Toresschluss kommen aus den Reihen der Ampel immer neue Vorschläge. Seriös ist das nicht." Sinnvoller sei, "wenn sie sich unserem Konzept anschließen". Das sei der eigentliche Kompromiss.

Impfpflicht-Befürworter im Bundestag einigen sich auf Impfpflicht ab 60

Im Streit um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht haben zwei Abgeordnetengruppen eine Einigung erzielt. Der gemeinsame Gesetzentwurf sieht ab Oktober eine Impfnachweispflicht für alle Menschen ab 60 Jahren vor, wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese mitteilte. Wiese zählte zur Gruppe der Befürworter einer Impfpflicht ab 18 Jahren, die ihr Vorhaben am Montag aufgegeben hatte. Nun sei ein Kompromiss mit der Gruppe erzielt worden, die eine optionale Impfpflicht ab 50 angestrebt hatte. Beide Gruppen hätten entschieden, ihre Gesetzentwürfe zusammenzuführen, erklärte Wiese. An erster Stelle stehe dabei die Beratung und Überzeugung der bislang ungeimpften Menschen. Diese Beratung solle "unmittelbar" beginnen. Gleichzeitig werde mit der Impfnachweispflicht für alle über 60-Jährigen "praktische Vorsorge für den Herbst" getroffen.

Rekordtief bei Wohnungseinbrüchen wegen Corona

Der Abwärtstrend bei Wohnungseinbrüchen hat sich auch im zweiten Jahr der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. "Die Zahl der versicherten Einbrüche ist 2021 auf ein historisches Tief gesunken", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen. Die deutschen Versicherer zählten nach seinen Angaben rund 60.000 Wohnungseinbrüche, ein Viertel weniger als im Jahr zuvor. Dies habe auch mit dem Trend zum Homeoffice zu tun. "Das hat sich abschreckend auf Einbrecher ausgewirkt, weil dadurch das Entdeckungsrisiko zu hoch war", sagte Asmussen. Die Schadenhöhe verringerte sich nach seinen Angaben um 40 Millionen auf 180 Millionen Euro. Der Schadendurchschnitt sei dagegen von 2.700 auf 3.100 Euro gestiegen.

Corona-Betroffenheit im Mittelstand nimmt wieder zu

Die Corona-Betroffenheit der kleinen und mittleren Unternehmen nimmt wieder zu, so eine aktuelle repräsentative Analyse von KfW Research auf Basis des KfW-Mittelstandspanels. 54 Prozent aller Mittelständler sind demnach im März 2022 von den Auswirkungen der Pandemie respektive den daran gekoppelten Eindämmungsmaßnahmen betroffen - ein Zuwachs von 5 Prozentpunkten oder 190.000 Unternehmen gegenüber September 2021. Die Zahl der betroffenen Firmen liege zu Frühlingsbeginn damit bei 2,05 Millionen. Besonders stark zugenommen hätten die Belastungen durch Personalausfälle, worunter Erkrankungen und Quarantäne innerhalb der Belegschaft ebenso fielen wie Abwesenheiten aufgrund von Schul- und Kitaschließungen. In der anhaltenden Omikron-Welle sei jedes vierte kleine und mittlere Unternehmen davon betroffen.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 1.400

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unter 1.400 gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.394,0 (Vorwoche: 1703,3). Am Vortag hatte er 1.424,6 betragen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Dienstag bei 180.397 (237.352) - nach 41.129 am Vortag und Neuinfektionen vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 316 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

