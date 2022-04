DJ Regierung will mit Osterpaket Ökostromausbau massiv beschleunigen - Kreise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett wird am Mittwochvormittag ein umfangreiches Gesetzespaket beschließen, mit dem der Ausbau der erneuerbaren Energien zu Wasser, Land und auf dem Dach massiv vorangetrieben werden soll. Das sogenannte "Osterpaket" umfasst nach Angaben aus Regierungskreisen 500 Seiten und stellt die "größte energiepolitische Novelle seit Jahrzehnten" dar.

Viele Ziele aus dem Koalitionsvertrag werden in den fünf Gesetzesänderungen aufgegriffen, die nach der Kabinettsentscheidung noch einer Zustimmung im Bundestag bedürfen. Aufgrund des russischen Einmarschs in der Ukraine und der deutschen Abhängigkeit von russischer Energie will die Koalition beim Ökostromausbau Tempo machen.

Bei den erneuerbaren Energien werden die Ausbauziele wie im Koalitionsvertrag vereinbart massiv angehoben. Bis 2030 soll 80 Prozent der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien kommen, nach rund 42 Prozent im vergangen Jahr. Außerdem soll bis 2035 der Strom in Deutschland nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien stammen.

Aktuell gebe es eine doppelte Dringlichkeit für das Osterpaket. "Zum einen spitzt sich die Klimakrise zu. Zum anderen zeigt der völkerrechtswidrige Einmarsch Russlands in die Ukraine, wie wichtig es ist, aus den fossilen Energien auszusteigen und den Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben", hieß es aus Regierungskreisen, die nicht namentlich genannt werden wollten, und weiter: "Die erneuerbaren Energien sind spätestens jetzt zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden."

Ökostromausbau im öffentlichen Interesse

Herzstück des "Energiesofortmaßnahmenpaket" soll der Grundsatz sein, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Bei Schutzgüterabwägungen soll die Nutzung aus erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang gelten bis Deutschland die Treibhausgasneutralität erreicht hat. Dies soll den Ökostromausbau in Genehmigungsfragen und bei Gerichtsentscheidungen erleichtern.

Außerdem werden mit den Vorhaben neue Flächen für den Ausbau von Solaranlagen bereitgestellt, die Beteiligung der Kommunen bei Wind an Land und Photovoltaik ausgeweitet, windschwache Standorte verstärkt erschlossen und die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Photovoltaikdachanlagen verbessert.

Konkret werden dazu fünf Gesetze angepasst: das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG), das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG), das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) sowie weitere Gesetze und Verordnungen im Energierecht.

Ausschreibungen werden erweitert

Der Ausbau der Windenergie auf See wird laut der Gesetzesvorhaben zukünftig auf zwei gleichberechtigte Säulen gestellt. Neben der Ausschreibung von bereits voruntersuchten Flächen sollen zukünftig auch bisher nicht voruntersuchte Flächen ausgeschrieben werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze wird beschleunigt, indem Hemmnisse abgebaut und Planungs- und Genehmigungsverfahren verschlankt werden.

Außerdem soll der Bundesbedarfsplan für den Ausbau der Übertragungsnetze aktualisiert und neue Projekte aufgenommen werden, damit die Netze mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien Schritt halten können.

Mit der Abschaffung der EEG-Umlage sollen zugleich die Regelungen für den Eigenverbrauch und die Privilegierung der Industrie enorm vereinfacht und ein großer Beitrag zur Entbürokratisierung des Energierechts geleistet werden.

Weiterhin werden die Rechte der Endkunden und die Aufsichtsmöglichkeiten der Bundesnetzagentur über Energielieferanten gestärkt, um die Rechte von Gas- und Stromverbrauchern besser zu schützen.

Mit all diesen Maßnahmen will die Bundesregierung erreichen, dass der Strom im Jahr 2035 nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien stammt.

April 05, 2022 18:00 ET (22:00 GMT)

