WEP Clinical (WEP), ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das in Zusammenarbeit mit Sponsoren Patienten und Ärzten hilft, frühzeitig Zugang zu Medikamenten zu erhalten, wenn keine anderen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ernannte jetzt Karl Challender zum Chief Operating Officer des Unternehmens. Karl wurde mit der Leitung der globalen Aktivitäten des Unternehmens betraut und soll die Wachstums- und Entwicklungsstrategie von WEP weiter voranbringen.

Karl verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen und klinischen Forschungsbranche und bringt eine Fülle von funktionalen Erfahrungen in Bereichen wie Betrieb, Finanzen, Logistik, Projektmanagement und Vertrieb mit. Vor seinem Wechsel zu WEP arbeitete Karl bei Organisationen wie Novartis, Alcon und zuletzt Worldwide Clinical Trials, wo er maßgeblich am erfolgreichen Wachstum der Organisation beteiligt war.

Jaswinder Khera, Managing Director von WEP, sagte:

"WEP ist in den letzten Jahren schnell gewachsen. Wir freuen uns, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, und sind zuversichtlich, dass die umfassende Branchenerfahrung und das Fachwissen von Karl dazu beitragen werden, unsere Position als weltweit führender Anbieter von Expanded-Access- und Named-Patient-Programmen zu stärken. Karl ist eine hervorragende Ergänzung unseres Teams, und seine Leidenschaft für den Dienst am Patienten und die Erbringung hervorragender Leistungen fügt sich ausgezeichnet in unser Unternehmensethos und unsere Ziele ein."

Über WEP

WEP wurde 2008 gegründet und ist ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das mit Arzneimittelentwicklern zusammenarbeitet, um Patienten und Ärzten dabei zu helfen, frühzeitig Zugang zu Medikamenten zu erhalten, wenn keine anderen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wir unterhalten Niederlassungen in London (Vereinigtes Königreich), im Research Triangle Park (RTP, North Carolina, Vereinigte Staaten), Lissabon (Portugal) und Dublin (Irland) und verfügen über alle erforderlichen Lizenzen, die es uns erlauben, den Bedarf an Arzneimittelzugang und -vertrieb in allen Regionen der Welt zu decken. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, Menschen in Not zu helfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wepclinical.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005768/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von:

Yasmin Khera

Tel.: +44 208 004 8185

E-Mail: info@wepclinical.com

Firmenvideo: www.wepclinical.com/company-video/