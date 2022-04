Das weltweit gefeierte mobile MMORPG MIR4 hat für April spannende neue Inhalte für den Monat April angekündigt.

Wemade für den 19. April neue "Expedition"-Inhalte, das Hydra-Zahlungssystem und den "Altar der Dunkelheit" angekündigt.

Wemade gibt umfangreiche Updates für MIR4 bekannt, darunter neuen Content für die "Expedition", das Hydra-Zahlungssystem und den "Altar der Dunkelheit". Durch die Expedition können die Spieler sich entweder Expeditionsstreitkräften anschließen, um in benachbarte Server einzudringen und deren Feldbosse anzugreifen, um Belohnungen zu bekommen, oder sie können ihren heimischen Server bei der Verteidigung gegen ankommende Expeditionsmitglieder unterstützen. (Grafik: Business Wire)

MIR4 bringt neue, serverübergreifenden Inhalte unter dem Namen "Expedition" heraus. Spieler können sich durch "Expedition" entweder Expeditionsstreitkräften anschließen, um in benachbarte Server einzudringen und deren Feldbosse für Belohnungen anzugreifen oder sie können ihren heimischen Server bei der Verteidigung gegen eindringende Expeditionsmitglieder unterstützen. Während des Expeditionsfensters können die Spieler bis zu vier Stunden lang gegen andere Server antreten. Teilnehmer der Expedition können sich nur in begrenzte Gebiete bewegen, wenn sie in einen Server eindringen, und müssen bestimmte Kriterien erfüllen sowie im Besitz eines "Expeditionsteilnahme-Tickets" sein, um teilnehmen zu können. Wenn die Expeditionsteilnehmer ihre gesamten Lebenspunkte aufgebraucht haben oder die zugewiesene Expeditionszeit abgelaufen ist, werden sie automatisch auf ihren eigenen Server zurückgesetzt.

Zusammen mit der Expedition wurde das Portal für die 7. Etage des Magischen Quadrats und des Geheimen Gipfels geöffnet. Mutige Spieler, die sich der Herausforderung stellen, gegen wilde, hochstufige Monster zu kämpfen, können sich dorthin wagen, um die Belohnungen zu ernten oder ihren endgültigen Niedergang zu erleben.

Am 19. April werden wir die Einführung eines weiteren neuen Features erleben: den "Altar der Dunkelheit". In den Tälern eines jeden Servers wird während der Expedition zwischen 21 und 22 Uhr ein Altar erscheinen. Spieler, die den Altar der Dunkelheit auf anderen Servern angreifen und zerstören, erhalten nicht nur großzügige Belohnungen, sondern reduzieren auch die Menge an Darksteel, die in diesem Tal abgebaut werden kann, was sich stark auf den Ertrag auswirken kann, den Spieler auf diesem Server erhalten können.

Des Weiteren wurde mit dem heutigen Update ein neues Zahlungssystem namens "Hydra Payment" eingeführt. Dabei wird Hydra als Zahlungsmittel für Pakete im Ingame-Shop der PC-Version eingesetzt. Die Spieler können nun zwischen verschiedenen Zahlungsoptionen in MIR4 wählen, wenn sie Produkte kaufen. Der Preis beim Kauf mit der neuen Hydra-Zahlung wird sich jeden Tag einmal ändern, abhängig vom Oracle-System, das vom Trinity-Algorithmus erzeugt wird. Dies wird es dem MIR4-Ökosystem erlauben, das Gleichgewicht zwischen Spielern, Verdienern und Inhabern aufrechtzuerhalten, sodass jeder von einer erweiterten Spielwirtschaft profitieren kann.

Gehen Sie auf MIR4 Global, um mehr Informationen über diese spannenden Updates und neuen Herausforderungen zu erhalten.

