ATHEN (dpa-AFX) - Aus Protest gegen die Preissteigerungen in den vergangenen Monaten haben die Dachverbände griechischer Gewerkschaften für Mittwoch zu landesweiten Streiks aufgerufen. Sowohl der staatliche als auch der private Sektor sollen bestreikt werden. Am stärksten dürfte der Verkehr betroffen sein: Die Fähren bleiben in den Häfen und viele Inseln damit vom Festland abgeschnitten. Die Bahnen und der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten sollen ab Mitternacht ebenfalls für 24 Stunden bestreikt werden. Zudem könnte es zu Behinderungen im Flugverkehr kommen, falls sich die Fluglotsen dem Ausstand anschließen. Behörden und andere staatliche Organisationen bleiben nach Angaben der Gewerkschaften am Mittwoch ebenfalls geschlossen./tt/DP/nas