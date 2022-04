DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. April

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Pre-close Trading Update, Bristol *** 09:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz von EZB und EU-Kommission zur europäischen Finanzintegration und -stabilität *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar 10:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zum Thema "Der Fall Wirecard - Druck auf den Wirtschaftsprüfer EY steigt - DSW stellt Stiftungslösung vor", Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+31,5% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vm/+30,6% gg Vj *** 12:30 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede anlässlich der Verleihung einer Ehrendoktorwürde, Cassino 12:45 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei VII. Delphi Economic Forum *** 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK zur Anpassung von Energie-Gesetzen im "Osterpaket", Berlin *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht März zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Februar und März zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:30 BE/Nato, Treffen der Außenminister (bis 7.4.), Brüssel 15:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Delaware State Chamber of Commerce 16:00 US/Finanzministerin Yellen, jährliche Anhörung im Ausschuss des Repräsentantenhauses zum Zustand des weltweiten Finanzsystems, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. März - UA/Präsident Selenskyj, Rede (virtuell) vor dem irischen Parlament ===

