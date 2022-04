Die BioWest findet am Sonntag in Düsseldorf statt. Zwei Wochen später öffnet in Leipzig die BioOst ihre Tore für Interessierte. Nach dem pandemiebedingten Ausfall im letzten und vorletzten Jahr sind die regionalen Bio-Messen für den Fachhandel, BioWest und BioOst zurück. Bioland-Gemüsefeld. Foto © Sonja Herpich/Bioland Bioland ist an beiden Standorten...

Den vollständigen Artikel lesen ...