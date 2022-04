DGAP-News: adesso SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

adesso gründet Landesgesellschaften in Schweden und Dänemark / Expansion in Nordeuropa durch Akquisition der Purple Scout AB in Schweden adesso baut seine Präsenz in Nordeuropa weiter aus: Zu adesso in Finnland kommen zwei weitere Landesgesellschaften der adesso Group in Schweden und Dänemark hinzu. Ausgangspunkt ist die vollständige Übernahme des schwedisch-dänischen IT-Unternehmens Purple Scout, die nun vertraglich fixiert wurde. Das rund 60 Mitarbeitende zählende profitable und wie adesso stark wachsende IT-Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 6 Mio. EUR. Mit seinen fünf Standorten bildet es eine ideale wirtschaftliche Basis für den weiteren Ausbau des internationalen adesso-Geschäfts mit Fokus auf Nordeuropa. Als Gesamtkaufpreis wurde ein mittlerer einstelliger Millionen-Euro-Betrag vereinbart, der einem EBIT-Multiple von circa acht entspricht. Für Kontinuität des erfolgreichen Geschäftsbetriebs sorgt, dass die beiden Hauptgesellschafter von Purple Scout, CEO Johan Strömhage und Helena Bendz, Managerin des Standorts Malmö, das Unternehmen auch zukünftig im Rahmen der adesso Group im bewährten Stil weiter führen werden. Neben Malmö gewinnt die adesso Group zusätzlich die schwedischen Standorte Göteborg, Borås und Växjö sowie Kopenhagen in Dänemark als Ausgangspunkte für das weitere Wachstum in der Region. Seit Sommer letzten Jahres vermarktet adesso bereits mit der finnischen adesso Nordics in Espoo/Helsinki das eigene Portfolio in Nordeuropa, so dass durch die Transaktion und die erweiterten Kapazitäten innerhalb der adesso Group eine vorteilhafte Größe für adesso-typische Projekte erreicht wird. Die 2004 gegründete Purple Scout AB gilt als Spezialist für die Themen Java-Entwicklung, Cloud-Migration, Artificial Intelligence, Big Data, Virtual Reality und Augmented Reality, E-Commerce sowie DevOps. Dirk Pothen, Vorstandsmitglied der adesso SE und verantwortlich für die Internationalisierung des börsennotierten Konzerns, begründet den Schritt: "Purple Scout haben wie als sehr vitales und wachstumsorientiertes Unternehmen mit viel Erfahrung und einem sehr guten Footprint im schwedisch-dänischen Markt kennengelernt. Die Softwareexperten von Purple Scout passen zudem exzellent zur Unternehmenskultur von adesso. Ich bin sicher, dass wir auf diese Weise eine hervorragende Basis für den weiteren Ausbau unseres Geschäfts in Nordeuropa schaffen." Für Johan Strömhage, CEO von Purple Scout, ist die neue Zugehörigkeit zu einem führenden IT-Dienstleistungsunternehmen, das seit 25 Jahren Erfolgsgeschichte schreibt, eine große Chance für sein gesamtes Team: "Im Rahmen einer starken adesso Group, die europaweit mit über 5.800 Mitarbeitenden agiert, sind wir ab sofort in der Lage, unseren Kunden in Skandinavien spannende und größere IT-Projekte anzubieten, als uns das bislang als kleinere Einheit möglich war. Dies gibt allen unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und ihre eigenen Kompetenzen auf ihrem Gebiet mit Hilfe ihrer neuen Kollegen zu erweitern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen und auf den raschen personellen Ausbau unserer Standorte in Schweden und Dänemark." Als Branchenschwerpunkte in Nordeuropa werden sich die neuen Landesgesellschaften von adesso in Schweden und Dänemark zunächst auf die Branchen Telekommunikation, Handel, Financial Services und Manufacturing Industry konzentrieren. Mit adesso Sweden und adesso Denmark ist die adesso Group nun in insgesamt zwölf Ländern in Europa mit eigenen Standorten vertreten. Damit kommt adesso seinem Ziel, sich europaweit als ein führender IT-Dienstleister zu etablieren, einen weiteren Schritt näher.



adesso Group

Die adesso Group ist mit über 5.800 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2021 von 678,3 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





