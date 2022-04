DGAP-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie

Northern Data erweitert im Zuge der Expansion das Führungsteam um Chief People Officer



06.04.2022 / 07:30

PRESSEINFORMATION / IR-MELDUNG



Northern Data erweitert im Zuge der Expansion das Führungsteam um Chief People Officer Frankfurt am Main - 06. April 2022 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ein führender Value Generator für HPC-Infrastrukturlösungen, beruft im Rahmen seiner laufenden Expansion Rosanne Kincaid-Smith als Leiterin der Personalabteilung. Rosanne Kincaid-Smith verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung u. a. bei HSBC und Refinitiv. Sie hat als Partnerin für Führungsteams auf der ganzen Welt gearbeitet und war dabei verantwortlich für Kundenportfolios in den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen sowie Data & Analytics. Zu ihrer umfangreichen Erfolgsbilanz gehört insbesondere in Unternehmen strategische und operative Lösungen umzusetzen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Rosanne hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und einen Master in Organizational Effectiveness der Universität Johannesburg. Der Eintritt von Rosanne erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Wachstum des Unternehmens, das erst letztes Jahr nach Nordamerika expandiert ist. Als nunmehr transatlantische Gesellschaft will Northern Data sein Team über zwei Kontinente hinweg eng miteinander verzahnen. Rosanne ist Dreh- und Angelpunkt in diesem Prozess und stellt sicher, dass das Unternehmen mit dem passenden Personal optimal skalieren kann. Präsident und CFO Christopher Yoshida kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser globales Führungsteam in dieser wichtigen Wachstumsphase um eine so qualifizierte Führungskraft erweitern können. Northern Data wächst extrem schnell, und wir müssen unsere Personalstrategie ausbauen und weiterentwickeln, um den Weg für dieses Wachstum zu ebnen. Rosanne wird maßgeblich dazu beitragen, wenn es um die richtigen Maßnahmen geht, um durch unsere Mitarbeiter die Performance des Unternehmens zu steigern!" Rosanne Kincaid-Smith erklärt: "Zu diesem wichtigen Zeitpunkt Teil der Wachstumsgeschichte von Northern Data zu werden, ist eine großartige Chance. Die Vision des Unternehmens hebt es von den Mitbewerbern im Markt ab. Ich freue mich, dazu beitragen zu dürfen, dass ein so visionäres Team seine nächste Entwicklungsphase sowohl in Bezug auf die Mitarbeiter als auch auf die Unternehmenskultur erreicht."



Über Northern Data:

Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer effizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten. Die Northern Data Group beschäftigt rund 180 Mitarbeiter in 7 Ländern.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

