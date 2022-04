DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASMANGEL - Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, bereitet die Bevölkerung auf rigorose Maßnahmen im Falle eines akuten Gasmangels vor. "Es ist leider nicht völlig auszuschließen, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die furchtbare Konsequenzen für Unternehmen, für Arbeitsplätze, für Wertschöpfungsketten, für Lieferketten, für ganze Regionen haben", sagte Müller. Er appellierte an alle Gasverbraucher, "heute schon Gas einzusparen, um den Füllstand der Speicher nicht zu belasten". Müller plant unterdessen eine umfassende Erhebung des industriellen Gasverbrauchs, um im Fall eines Gasmangels über Abschaltungen entscheiden zu können. (Handelsblatt)

ENERGIEPREISBREMSE - Angesichts steigender Energiepreise fordert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst eine weitere Entlastung der Bürger. Seine Landesregierung setze sich im Bundesrat für "eine Energiepreisbremse" ein, sagte der CDU-Politiker. Die Entlastungspakete der Ampelregierung seien ein erster richtiger Schritt, aber nicht ausreichend, um Menschen und Wirtschaft vor den enormen Preissteigerungen zu schützen, fügte Wüst hinzu. "Ganze Bevölkerungsgruppen - zum Beispiel Rentner oder Freiberufler - werden nicht ausreichend berücksichtigt. Es wäre die bessere Lösung, den Energiepreis für alle zu senken, indem man den Steueranteil reduziert." (Funke Mediengruppe)

ÖLEMBARGO - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm spricht sich dafür aus, das von der EU angekündigte Kohle-Embargos gegen Russland auch auf Öl auszuweiten und Gewinne von Gaslieferungen über eine Importsteuer abzuschöpfen. "Man sollte aktuell viele Bemühungen daransetzen, die Einnahmen, die Russland durch die Energieexporte erzielt, möglichst schnell und möglichst weit zu reduzieren", sagte die Ökonomin. "Insofern wäre ein Öl-Embargo ein sehr zielführendes Mittel", betonte die Mitverfasserin der Leopoldina-Stellungnahme zu den Folgen eines russischen Gas-Import-Stopps. (Augsburger Allgemeine)

KOHLEIMPORTE - Die deutschen Kohlenimporteure gehen davon aus, dass die russischen Kohleimporte von Deutschland bis zum Jahresende vollständig durch neue Lieferanten ersetzt werden können. "Die russische Steinkohle kann durch Kohle aus anderen Ländern wie USA, Südafrika, Australien, Kolumbien, Mosambik und Indonesien ersetzt werden", sagte Alexander Bethe, Vorstandsvorsitzender des Vereins der Kohlenimporteure, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der komplette Verzicht auf russische Kohle sollte bis zum nächsten Winter möglich sein. Allerdings drohten höhere Preise. (Funke Mediengruppe)

LEBENSMITTELPREISE - Naturschutzverbände haben in einem Beratungsgremium von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir erste Vorschläge gemacht, was die Bundesregierung gegen steigende Lebensmittelpreise tun kann. Die Naturschutzverbände schlagen Özdemir demnach vor, den Fleischkonsum und die Tierbestände zu senken, um Flächen für die Lebensmittelproduktion zurückzugewinnen, die bislang zum Anbau für Futtermittel genutzt wurden. Fleisch soll künftig teurer werden und Gemüse und Hülsenfrüchte billiger. Der Bund könnte beispielsweise für weniger Fleischkonsum eine Abgabe auf tierische Lebensmittel einführen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Mehrwertsteuer auf Fleisch von aktuell 7 auf 19 Prozent anzuheben. (Business Insider)

ERGÄNZUNGSHAUSHALT - Der geplante Ergänzungshaushalt zum Bundeshaushalt 2022 wird maximal 30 Milliarden Euro umfassen. Dies bestätigten mehrere Regierungsvertreter dem Handelsblatt. Der Sonderhaushalt werde bei deutlich über 20, aber eher unter 30 Milliarden Euro liegen, hieß es in Regierungskreisen. Der Ergänzungshaushalt soll die Hilfen, die die Bundesregierung infolge des Ukraine-Kriegs für Bundesländer, Unternehmen und Verbraucher auflegt, bündeln. Er wird komplett über neue Schulden finanziert. (Handelsblatt)

BANKEN - Die Bundesbank kritisiert deutsche Banken, die Sanktionen gegen Russland zu streng auszulegen. "Wir sehen hier und da, dass Sanktionen übererfüllt werden", sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling. Finanzinstitute müssten aufpassen, Maß und Mitte zu wahren, und niemanden unbeabsichtigt zu benachteiligen. Banken müssten die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden erfüllen. "Institute dürften aus Furcht vor Sanktionsverstößen zum Beispiel nicht pauschal Mitbürginnen und Mitbürger mit russischem Hintergrund vom Bankenmarkt ausschließen", mahnte Wuermeling. (Handelsblatt)

US-ACKERLAND - Investoren kaufen vermehrt US-Ackerland, um sich gegen die Inflation abzusichern, weil die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine verursachten Rohstoffausfälle die Weltmarktpreise für Lebensmittel auf ein Rekordhoch treiben. Die Grundstückspreise im Getreidegürtel des Mittleren Westens sind im vergangenen Jahr um 25 bis 30 Prozent gestiegen, und auf den Auktionen wird heftig auf verfügbare Flächen geboten. Die Nachfrage ist im vergangenen Monat weiter gestiegen, weil der Krieg in der Ukraine und die Finanzsanktionen gegen Russland die wichtigen Weizen- und Maisexporte aus der Schwarzmeerregion einschränken. Der Weltnahrungsmittelpreisindex der UNO ist im Februar um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. (Financial Times)

