Medienmitteilung: Neue Versionen des SEN5x-Umweltsensormoduls verfügbar



06.04.2022 / 08:00







Medienmitteilung

April 2022, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz



Neue Versionen des SEN5x-Umweltsensormoduls verfügbar

Sensirion präsentiert die Umweltsensormodule SEN50 und SEN55 zur Messung relevanter Umweltparameter. Die beiden Module sind Sensorplattformen, die dank einfacher Integration die Markteinführungszeit von Kunden verkürzen und die Kosten für Hersteller von Raumluftqualitätslösungen senken.

Stäfa, Schweiz, April 2022 - Die Luftverschmutzung in Räumen, z. B. am Arbeitsplatz oder in Wohnungen, kann durch das Einatmen der Schadstoffe langfristig zu Gesundheitsproblemen führen. Dabei wird die Raumluft nicht nur durch die Aussenluft verunreinigt, sondern auch durch andere Quellen wie Reinigungsmittel oder beim Kochen. Daher ist es wichtig, in geschlossenen Räumen eine gute Luftqualität sicherzustellen und damit eine gesunde und sichere Umgebung zu schaffen. Unzureichende Belüftung und fehlende Luftreinigung können in höheren Schadstoffwerten resultieren. Die Überwachung von Umweltparametern hilft, Schadstoffe zu ermitteln und die Notwendigkeit einer Belüftung oder Luftreinigung zu erkennen.



Die Umweltsensormodule von Sensirion sind für den Einsatz in Anwendungen zur Luftqualitätsmessung konzipiert. Das Umweltsensormodul SEN50 ist Teil der SEN5x-Serie und dient als Sensorplattform für die Erkennung von Feinstaub. Der SEN55 misst neben Feinstaub auch andere Umweltparameter wie flüchtige organische Verbindungen, oxidierende Gase (NO x ) sowie Feuchtigkeit und Temperatur. Die Algorithmen von Sensirion machen eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen möglich. Die implementierte Sensirion Temperature Acceleration Routine (STAR) beschleunigt die Reaktion des Geräts auf Änderungen der Umgebungstemperatur um den Faktor zwei bis drei. Zusammen mit einer Temperaturkompensationsfunktion bietet das SEN5x-Umweltsensormodul eine bessere Nutzererfahrung und genauere Messungen für den Endbenutzer. Gerätehersteller sparen dadurch wertvolle Projektzeit und Personalressourcen. Endkunden erhalten zuverlässige Luftqualitätsmessungen und profitieren von einem verbesserten Raumklima.



"Basierend auf äusserst zuverlässigen Umweltsensoren hat Sensirion die SEN5x-Serie entwickelt. Sie soll eine schnelle und einfache Integration in Anwendungen ermöglichen. Mit den neuen Versionen SEN50 und SEN55 gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und setzen unsere Bemühungen fort, die Umweltsensorik voranzutreiben", sagt Antonio Rubino, Product Manager Umweltsensormodule bei Sensirion.

Erfahren Sie hier mehr über Sensirions SEN50- und SEN55-Umweltsensormodule.





Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

