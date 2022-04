Die Volatilität ist zurück am Markt. Bereits zum DAX-Wochenstart verdoppelte sie sich und legte am Dienstag noch einmal zu. Beide Tagesstarts ähnelten sich. Denn auch gestern gab es positive Zeichen in der Vorbörse. Mit den ersten Notierungen strebte der DAX in Richtung Vortageshoch und hatte somit die Range-Begrenzung um 14.560 ...

