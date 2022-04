Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.04.2022

Kursziel: 120,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



2021 mit zweihöchstem EBIT der Unternehmenshistorie



Nachdem die CEWE Stiftung & Co. KGaA in 2021 massiv von einer 'Corona-Sonderkonjunktur' im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing profitiert hatte, blieben die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 etwas hinter den Vorjahreswerten zurück. Im Vergleich zum 'Vor-Corona-Jahr' 2019 verbesserten sich jedoch sämtliche Ergebniskennziffern deutlich. Auf dieser Basis setzte sich auch der seit geraumer Zeit anhaltende Trend einer kontinuierlich steigenden operativen EBIT-Marge im Fotofinishing weiterhin fort.



Auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 dürfte das Fotofinishing noch darunter leiden, dass pandemiebedingt weniger Fernreisen als zu Vor-Corona-Zeiten unternommen werden. Damit dürfte auch weiterhin weniger 'frisches Bildmaterial' für die Gestaltung neuer Marken- und Mehrwertprodukte wie dem CEWE FOTOBUCH, Wandbildern, Kalendern, Handyhüllen, Grußkarten und weiterer Fotogeschenke zur Verfügung stehen. Zudem war hier das erste Quartal 2021 noch deutlich positiv vom Lockdown-bedingten 'Stay-at-home'-Effekt beeinflusst.



Daher erwarten wir im Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der Konzernerlöse entfallen, in diesem Jahr nochmals eine eher verhaltene Entwicklung. Dabei sollte der anhaltende Produktmixwandel von einfachen Fotoabzügen zu hochwertigen Mehrwertprodukten aber dazu beitragen, dass die operative Marge des Bereichs weiter steigt. Auch die Geschäftsfelder Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel erscheinen nach den umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen nun ebenso wie futalis gut aufgestellt und sollten von einer nachhaltigen Entspannung an der Corona-Front profitieren können.



Zwar sind wir analog der Guidance für 2022 angesichts der anhaltenden Pandemie, stark steigender Material-, Energie- und Logistikkosten sowie einer möglichen künftigen Konsumzurückhaltung vor dem Hintergrund der Inflation und des Ukraine-Kriegs eher vorsichtig gestimmt. Insgesamt bewerten wir die Zukunftsaussichten des Oldenburger Fotospezialisten aber mit seiner starken Positionierung als Omni-Channel-Premium-Anbieter mit hohem Bekanntheitsgrad der Marke CEWE auch unter den weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen unverändert als positiv.



Dabei bilden neben der hervorragenden Marktstellung und den sehr soliden Bilanzverhältnissen mit einer Eigenkapitalquote von 56 Prozent zum Geschäftsjahresende auch die Beschäftigten ein wichtiges Asset des Unternehmens. Hier konnte die Mitarbeiterzufriedenheit im vergangenen Jahr erfreulich weiter von 68 auf 74 Prozent gesteigert werden. Zudem wurde unter anderem auch die werteorientierte Führungskultur des Unternehmens mit dem 'Axia Best Managed Companies Award' von Deloitte, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) gewürdigt.



Zwar führen unsere Schätzungsanpassungen, das gesunkene Niveau der Vergleichsaktien sowie die gestiegene Umlaufrendite im Rahmen unseres Bewertungsmodells dazu, dass wir unser Kursziel auf 120 Euro zurücknehmen. Doch auch auf dieser Basis bietet das Papier aktuell ein Kurspotenzial von gut 32 Prozent. Daher bekräftigen wir unsere 'Kaufen'-Empfehlung. Zudem beläuft sich die Dividendenrendite derzeit auf 2,6 Prozent, für die Folgejahre gehen wir von kontinuierlich weiter steigenden Ausschüttungen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23781.pdf



