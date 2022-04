Förderung für ein Projekt von Iberdrola und Nel in Spanien: Die Europäische Investmentbank (EIB) und das spanische Kreditinstitut Instituto de Crédito Oficial (ICO) stellen den Beteiligten insgesamt 88 Millionen Euro zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eines der größten Wasserstoff-Vorhaben, das derzeit in Europa realisiert wird.Das Projekt werde dazu beitragen, die Energieversorgung der EU zu sichern, den Klimawandel zu bekämpfen und den sozialen Zusammenhalt zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung ...

