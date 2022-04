Die Syz-Gruppe schrieb einen Reingewinn von 1,3 Millionen Franken, nachdem für 2020 ein Verlust von 8,2 Millionen ausgewiesen werden musste.Genf - Die Genfer Bankengruppe Syz & Co hat im Geschäftsjahr 2021 nach zwei Jahren mit roten Zahlen wieder einen Gewinn erzielt. Nach abgeschlossener Transformation sei die Gruppe in allen Geschäftsbereichen gewachsen und profitabel, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Syz-Gruppe schrieb einen Reingewinn von 1,3 Millionen Franken, nachdem für 2020 ein Verlust von 8...

