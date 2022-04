Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Lage an den Aktienmärkten bleibt alles andere als einfach. Der DAX droht heute mit Abschlägen in den Handel zu gehen. Die Vorgaben von der Wall Street sind schwach. Vor allem die Technologiewerte rutschten nach Fed-Aussagen kräftig ab. Bei den Einzelwerten geht es heute um Twitter, Apple, Microsoft, Nordex, Green Tech, First Solar, Coca-Cola und Spirit Airlines. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.