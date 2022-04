DJ OACM Group Ocean Alliance: Ocean Alliance (OACM) hisst erste 'White Flag' am Zürichsee, stellvertretend für plastikfreie Gewässer in der Schweiz, als Vorbild für die ganze Welt.

OACM Group Ocean Alliance / Schlagwort(e): Sonstiges OACM Group Ocean Alliance: Ocean Alliance (OACM) hisst erste 'White Flag' am Zürichsee, stellvertretend für plastikfreie Gewässer in der Schweiz, als Vorbild für die ganze Welt. 2022-04-06 / 08:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocean Alliance (OACM) hisst erste "White Flag" am Zürichsee, stellvertretend für plastikfreie Gewässer in der Schweiz, als Vorbild für die ganze Welt. Zürich, 6. April 2022 - Die Ocean Alliance (OACM), ein Konglomerat von vereinten Nationen, weltweit tätigen Institutionen und Organisationen, der Privatindustrie sowie engagierten Persönlichkeiten, hat stellvertretend für die Schweiz als ein Land ausserordentlich sauberer Gewässer die erste «White Flag» am Ufer des Zürichsees gehisst. Während zweier Tage haben vier ausgebildete Taucher der OACM am Ufer des Zürichsees Plastik und Abfall von Hand aus dem Zürichsee gefischt. Das Resultat ist erwartungsgemäss erfreulich. Nur einige Kilogramm Plastik und Abfall konnten in dieser Zeit aus den Gewässern entfernt werden. Somit erhält der Küstenabschnitt vor dem Strandbad Mythenquai am Zürichsee das offizielle Gütesiegel der OACM, die «White Flag», für nachhaltig sauberes Wasser.

Kristijan Kuravic, Präsident der OACM und Weltrekordhalter im Tieftauchen ohne Maske im Eisgewässer, sagt: «Das Wasser im Zürichsee ist eines der saubersten auf der Welt - Wir gratulieren dem Kanton, der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern für ihr vorbildliches Verhalten bezüglich Abfall- und Plastikentsorgung.»

An vielen anderen Küsten dieser Welt sieht die Lage leider ganz anders aus. Noch immer landen jährlich rund 8 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen und Flüssen dieser Welt.

Bernie Ecclestone, Member of the Advisory Board OACM, sagt: «Es ist wichtig, was OACM und Kristijan machen, und es bedarf grosser Unterstützung von uns allen. Denn wenn wir so weitermachen, hat es im Jahr 2050 nach Gewicht mehr Plastik und Abfall im Meer als Fische. Wir müssen schnell und effektiv handeln.» Das Programm der OACM sieht vor, mit der Unterstützung der Vereinten Nationen in einem ersten konkreten Schritt an den Küsten der am meisten betroffenen Regionen mit Zehntausenden von Tauchern den schlimmsten Abfall zu entfernen und so zu verhindern, dass mit der Zeit Mikroplastik entsteht, welches für uns Menschen und sämtliche Lebewesen in den Gewässern extrem gesundheitsschädliche Folgen hat.

Taleb Rifai, Verwaltungsratsmitglied der OACM und ehemaliger UNWTO Generalsekretär, sagt: «Ich setze mich persönlich dafür ein, dass viele Nationen dieses Programm der OACM unterstützen, denn wenn wir nicht jetzt handeln, richten wir unumkehrbaren Schaden für alle kommenden Generationen an.»

OACM SOS CP - Sustainable Ocean Solutions Conservancy Program ist ein einzigartiges Programm zur Erhaltung, zum Schutz und zur Reinigung der Ozeane, das auf konkreten Massnahmen und Lösungen basiert, mit dem Ziel, den derzeitigen Plastikgehalt im Ozean zu minimieren, empfindliche Wasser- und Meereslebewesen zu retten, die Artenvielfalt sowie natürliche ökologische Prozesse zu erhalten.

An der Zeremonie am Zürichsee waren am Dienstagabend Dutzende prominente Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Sport und Gesellschaft anwesend, die sich ebenfalls für einen nachhaltig sauberen Planeten einsetzen.

Der eindrückliche Höhepunkt der Veranstaltung war um 21 Uhr, als 10 Taucher aus den nächtlichen Gewässern des Zürichsees durch von Lichtkünstler Gerry Hofstetter auf Wassersäulen projizierte Wasserbilder an Land stiegen und das Symbol für nachhaltig sauberes Wasser, eine weisse Flagge der OACM, an 10 Kinder übergaben. Diese Flagge wurde im Sinne aller künftigen Generationen, für die unsere heutigen Aktionen von enormer Bedeutung sein werden, auf den Mast des Strandbades Mythenquai Zürich gehisst.

Den Anlass in Zürich haben unterstützt: Greeny+, das derzeit wohl nachhaltigste und innovativste Gartensystem für zu Hause, mit 95% Wasserersparnis gegenüber herkömmlichem Gartenanbau. https://greenyplusschweiz.greenyplus.shop/de

GoldenPeaks Capital ist ein auf Green Energy spezialisiertes Unternehmen und einer der führenden Besitzer und Hersteller von nachhaltigen Photovoltaikkraftwerken in Osteuropa und Partner für die Schweiz der OACM. https://www.goldenpeakscapital.com/energy

Media queries: OACM Group Ocean Alliance Ribnjak 40, 10000 Zagreb, Hrvatska www.oacm.group OACM Group Ocean Alliance Switzerland c/o Siro Barino Kantonsstrasse 14 8807 Freienbach (SZ) Siro Barino (Global Head of Corporate Communications OACM Group) Tel.: +41 79 335 24 24 E-Mail: siro@barino.ch Disclaimer Ocean Alliance: This press release was produced by and the opinions expressed are those of Ocean Alliance OACM as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but OACM does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: OACM Group Ocean Alliance Ribnjak 40 10000 Zagreb Kroatien EQS News ID: 1321315 Ende der Mitteilung EQS News-Service =------------

1321315 2022-04-06

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1321315&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)