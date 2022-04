Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Weiter nach unten ging es für den heimischen Markt, der ATX verzeichnete einen Tagesrückgang von 1,7% was klar unter dem lag, was die großen europäischen Börsen abgeben mussten. In Wien drückten dieselben Sorgen wie im übrigen Europa auf die Stimmung, Entlastung durch Konjunkturdaten gab es gestern keine. Unternehmensberichte waren ebenfalls Mangelware, lediglich von Frequentis kamen Ergebnisse, der Anbieter von Audiosoftware für die Luftleitfahrt konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückkehren, das Konzernergebnis drehte von minus 3,4 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 20,8 Millionen Euro Plus, der Umsatz stieg um 11,4 Prozent auf 333,5 Millionen Euro, im Jahr davor konnten ...

