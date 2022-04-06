BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 22 (20,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4000 (4600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT HOCHSCHILD MINING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 160 (130) PENCEBERENBERG SENKT POLYMETAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 300 (500) PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6700 (5700) PENCE - 'BUY'CREDIT SUISSE STARTET BASIC FIT MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 50 EURCREDIT SUISSE HEBT CAMPARI AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 11,70 (9,50) EURCREDIT SUISSE SENKT CARGOTEC AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 35 (49) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4700 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE STARTET TECHNOGYM MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 7,20 EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR AENA AUF 160 (174) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
DELIVERY HERO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de