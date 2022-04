Novartis mit US-Zulassung für Alpelisib zur Behandlung von Großwuchssyndrom adesso gründet Landesgesellschaften in Schweden und Dänemark / Expansion in Nordeuropa durch Akquisition Auto1 Group schließt erstes Verbriefungsprogramm für Kundenfinanzierungen ab Encavis AG erwirbt dänischen Windpark Svoldrup (11,5 MW) Merck KGaA erweitert Bioprocessing-Angebot um MAST-Plattform VW-Konzern will sich stärker auf teure und profitablere Modelle konzentrieren. Wachstum ist nicht mehr Hauptaugenmerk. Autohersteller fokussiert sich mehr auf Marge und Qualität als auf Absatz und Marktanteile (FT) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ...

