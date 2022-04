Der Batteriehersteller Varta hat seinen Aktionären in den vergangenen Monaten einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Doch jetzt scheinen die Ellwanger in die Erfolgsspur zurückzufinden. Denn der Kurs nähert sich mit großen Schritten wieder der vor allem psychologisch wichtigen Marke von 100 Euro. Vartas neue Strategie zahlt sich also aus!

Denn nach Umsätzen von 903 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnet Varta für 2022 mit Umsätzen zwischen 950 Millionen und einer Milliarde Euro! Die Gewinnmarge soll weiterhin bei den beeindruckenden rund 30 Prozent liegen. Als neuer Wachstumstreiber dürfte sich der Akku-Markt für E-Autos entwickeln..

Dafür sieht sich der Vorstand bestens aufgestellt, wie CEO Herbert Schein zu Protokoll gab: "Für das zukünftige Wachstum bei kleinen Lithium-Ionen-Zellen ...

