NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Mit seiner Erwartung für den Gewinn je Aktie liege er zwei Prozent über dem Konsens, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die diesjährigen Ziele dürften aber bestätigt werden und so werde es an den Erwartungen wohl eher wenig Anpassungsbedarf geben. Er sieht aber die Chance, dass der Ausblick im Jahresverlauf noch erhöht wird./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

