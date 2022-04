News von Trading-Treff.de Erneute Range in der DAX-Videoanalyse zum Handelsstart: 14200 nun das Ziel? Folgende Szenarien kann man dem DAX unterstellen. DAX mit Gap heute zum Start Der Ausbruchsversuch im DAX am Dienstag scheiterte genau an der Range-Kante, auf die wir uns ind er Analyse schon seit 3 Wochen beziehen. Die Gewinne vom Wochenstart sind damit wieder aufgezehrt. Entsprechend hoch war die Dynamik, welche vor allem an der Wall Street zu ...

