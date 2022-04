CleanGo Innovations Inc.

CleanGo Innovations unterzeichnet einen Vorvertrag zum Vertrieb seiner Produkte in Deutschland



06.04.2022 / 03:00 EST/EDT



Vancouver, B.C. - 6. April, 2022, - CleanGo Innovations Inc. (Börse Frankfurt: WKN A3DAPT) ("CleanGo") freut sich bekanntzugeben, dass man mit Wirkung vom 1. April 2022 einen Vorvertrag mit der deutschen HAST Group International GmbH unterzeichnet hat. HAST betreibt mit PROWIN (www.prowin.net) eine Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Ellerau bei Hamburg. HAST ist ein etabliertes Unternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Vertrieb und Einzelhandel. HAST vertreibt nachhaltige und umweltfreundliche Produkte in ganz Europa durch seine Vertriebsplattform PROWIN. Der Vertrag ermöglicht es nun CleanGo seine Einzelhandelsprodukte im europäischen Markt einzuführen und diese zum Handel und Vertrieb in der ganzen Europäischen Union zuzulassen. Die Produkte von CleanGo ersetzen eine Reihe von giftigen und ätzenden Produkten, die derzeit in Europa angeboten werden. Bedenkt man, dass daneben immer mehr neue Regularien zum Verbraucherschutz kommen, so ist dies ein gutes Timing, um unsere Alternativen zu giftigen Reinigern in den Markt zu bringen. Anthony Sarvucci, CEO von CleanGo Innovations sagte. "Wir sind sehr stolz die Gelegenheit zu bekommen mit einer so bekannten und etablierten Gesellschaft in Europa zusammenzuarbeiten. Mit den nie endenden immer neuen Regularien in den verschiedenen Ländern Europas sind wir stolz unsere Produkte nach Europa zu bringen." Peter Stoyke, CEO von HAST freut sich ebenfalls über die neue Partnerschaft: "In unseren Gesprächen haben wir erkannt, dass wir die gleiche Philosophie teilen, Wir fühlen uns geehrt den Markteintritt von CleanGo in Europa zu begleiten. Details über den endgültigen Vertrag werden bekannt gegeben sobald dieser unterzeichnet ist" CleanGo Innovations Inc. ist ein international tätiges, börsennotiertes Unternehmen, dass sich an der Entwicklung von grünen, nicht giftigen und dauerhaften Technologien beteiligt. CleanGo Innovations vermarktet eine Reihe von naturbasierten Produkten, die bei zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden können. Das erfahrene Team von CleanGo Innovations erschafft wissenschaftsbasierte neue Ideen und Innovationen, um Lösungen für die Welt zu finden, in der wir leben. Kunden können auf qualitativ hochwertige ungiftige Produkte, z.B. für die Reinigung ihres Heimes, vertrauen und dabei sicher sein, dass es keine Gefahren für Gesundheit und Umwelt gibt. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite: https://cleangogreengo.com IR Kontakt: Fintresa Finanz und Treuhand AG: 0041 61 971 7688

investors@cleangogreengo.com

