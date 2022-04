Knapp zwei Drittel der Erwachsenen in Deutschland nutzen Finanz-Apps wie Paypal, Klarna oder Trade Republic - allerdings nicht ohne Bedenken. Diese Zahlen zum Nutzungsverhalten ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov, die der führende Betreiber von Internetknoten, DE-CIX, in Auftrag gegeben hat. 28 Prozent der Befragten würden sogar eine allumfassende App für verschiedene Finanzthemen verwenden, geht aus der am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Studie hervor. Allerdings haben hier viele Menschen Sicherheitsbedenken. Von ...

