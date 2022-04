LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Längerfristig würde eine Aufgabe des russischen Marktes der Profitabilität und den Erträgen des Lebensmitelkonzerns Auftrieb verleihen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In Russland erziele der Konzern fünf Prozent des Umsatzes und weniger als drei Prozent des operativen Gewinns (Ebit). Der Buchwert der dortigen Aktivitäten belaufe sich auf geschätzt 800 Millionen Euro./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 03:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

DANONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de