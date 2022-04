Die Aktie des IT-Dinos IBM hat sich im Zuge der Erholung des Gesamtmarkts von ihren Jahrestiefs gelöst und ist zwischenzeitlich sogar über die 200-Tage-Linie ausgebrochen. Seit Ende März verliert die Erholungsrally jedoch an Schwung. Der Titel notiert wieder unter dem GD50 und GD200. Neuen Schwung könnten die anstehenden Quartalszahlen bringen.IBM wird am 19. April als einer der ersten großen Tech-Konzerne in den USA seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentieren. Analysten sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...