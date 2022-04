Der Gründer von TRON, Justin Sun, hat vor kurzem die komplette Serie der Krypto-Kunstwerke "Twelve Digital Zodiac Heads" bei der von Metapoly XM, einer Marke von Poly Auction (Xiamen), durchgeführten Spezial-Auktion Twelve Digital Zodiac Heads gekauft.

Justin Sun Wins gewinnt das Gebot für alle "Twelve Digital Zodiac Heads" (Graphic: Business Wire)

Die "Twelve Digital Zodiac Heads", die einzige NFT-Kunstsammlung, die ihre Inspiration von Chinas Zodiac-Köpfen zieht, ging am 31. März für ungefähr 9.832.500 Renminbi unter den Hammer. Kurz nach der Auktion gab Justin Sun öffentlich bekannt, dass er die Kollektion in der Zukunft spenden werde, damit ein breiteres Publikum Freude daran haben kann. Überdies wird geglaubt, dass einer der Tierköpfe in der Kollektion demnächst auf dem APENFT-Markt zur Auktion freigegeben und als seltene Pferderasse in WIN NFT HORSE eingeführt wird, einem Pferderennen-Spiel, das von TRON, der APENFT Foundation und WINKLink gemeinsam lanciert wurde.

Die zwölf Zodiac-Tiere verkörpern chinesische Folklorekultur und die einzigartige Philosophie der chinesischen Nation. Nach traditioneller chinesischer Kultur wird jedem Neugeborenen auf Basis des Geburtsjahres ein verheißungsvolles Tier zugeordnet. Diese Tiere sind unveränderbare Zeichen, die chinesische Bürger während ihres gesamten Lebens begleiten. Sie dienen als Versprechen, die Nationalgefühle und die chinesische Kultur aufrechtzuerhalten. Von den physischen Verkörperungen dieser Symbole sind die Bronzeköpfe "Twelve Old Summer Palace" die wertvollsten.

Die Aufnahme der zwölf Bronze-Köpfe ins Metaversum kennzeichnet in der Kultur- und Kunstwelt ein weiteres großes Unterfangen der digitalen Technologie, repräsentiert durch die Blockchain. Im Kontext der sozialen Informatisierung und Digitalisierung wird die digitale Verbreitung und der digitale Schutz traditioneller Kultur eine breitere Anwendung finden, um althergebrachte Kunstwerke in der digitalen Welt wiederzuproduzieren und das Kunstverständnis zu diversifizieren.

Als Wegbereiter auf dem Gebiet der digitalen Technologie hat Justin Sun zudem große Schlagkraft im Bereich erstklassiger Kunstsammlungen. Indem er eine Fülle von Kunstwerken sowohl von renommierten Künstlern als auch von aufkommenden digitalen Künstlern auf wichtigen Handelsplattformen sicherte, ist es Justin gelungen, ein Kunst-, Investment- und Finanzierungsimperium aufzubauen. Seine Kollektionen umfassen Werke von Pablo Picasso, Andy Warhol, Giacometti, Beeple und Pak, wobei die zwei Letztgenannten die wertvollsten Krypto-Künstler weltweit sind. Ferner hat Justin Sun einige bekannte Werke an Organisationen wie die APENFT Foundation gespendet, darunter Le Nez und Femme nue couchée au collier(Marie-Thérèse), um die Entwicklung von digitaler Kunst zu unterstützen.

APENFT wird von der zugrundeliegenden Technologie der erstklassigen Blockchain TRON gestützt und hat die Unterstützung des größten verteilten Speichersystems Bittorrent File System (BTFS). APENFT engagiert sich für die Förderung der Gründerwirtschaft und die Integration von Finanzierung, Kultur und Kunst ins Metaversum. Der APENFT-Marketplace basiert auf TRON und wird ebenso demnächst eingeführt.

