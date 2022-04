DGAP-News: EUSOLAG European Solar AG / Schlagwort(e): Ankauf/Anleihe

EUSOLAG European Solar AG erwirbt erstes Projekt



06.04.2022 / 09:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EUSOLAG European Solar AG erwirbt erstes Projekt 4MW



Frankfurt, 6. April 2022 - Die EUSOLAG European Solar AG, ein auf den Aufbau eines Portfolios von Photovoltaikanlagen spezialisierter Unternehmen, hat ein erstes Projekt mit einer Leistung von 4 MW im baureifen Stadium erworben. Die Anlage wird voraussichtlich über 5'000'000 KWh pro Jahr produzieren. Das voraussichtliche Datum der kommerziellen Inbetriebnahme liegt im 3. Quartal 2022; eine Anschlussgenehmigung wurde bereits erteilt. Zudem führt die EUSOLAG derzeit kommerzielle Verhandlungen über den Verkauf "Grüner" Energie mit verschiedenen Energiekonzernen und industriellen Abnehmer.



Daniel Spinnler, Vorstandsmitglied der EUSOLAG und ehemaliger Geschäftsführer "Erneuerbare Energien" eines großen Schweizer Energieunternehmens: "Die erste Projektakquisition ist ein Beweis für die Agilität und Schnelligkeit der Arbeit bei EUSOLAG. Die Anlage entspricht vollständig dem EUSOLAG Green Finance Framework Use of Proceeds. Darüber hinaus haben wir eine interne und externe Due-Diligence-Prüfung der Grundstückseigenschaften und der Anbindung des Projekts durchgeführt, um den wirtschaftlichen Erfolg der Anlage sicherzustellen. Das Team ist weiterhin zuversichtlich, dass EUSOLAG auf der Überholspur ist, um schnell ein solides Portfolio von produktiven Photovoltaikanlagen aufzubauen."



Kontakt:

EUSOLAG European Solar AG

Ivan Sirakov, Vorstand

T +41 (0)41 511 3709

E sirakov@eusolag.de

EUSOLAG European Solar AG

Lurgiallee 14

60439 Frankfurt am Main

Deutschland



Über die EUSOLAG European Solar AG

Die EUSOLAG European Solar AG ist ein auf Photovoltaik Anlagen spezialisiertes Anlageunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Der Fokus der Gesellschaft liegt im Aufbau eines attraktiven Photovoltaik-Anlagen Portfolios in ganz Europa. Als Bestandshalter mit aktiven Portfolio- und Asset-Management, erzielt die EUSOLAG European Solar AG einen stetigen Wertzuwachs mit positivem Cash-Flow. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der EUSOLAG kontrolliert und gesteuert.

1995468D GR Equity

06.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

