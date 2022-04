Mit der Einrichtung eines neuen Security Operations Centers auf dem afrikanischen Kontinent mit Sitz in Marokko, stärkt Thales seinen Status als führendes Unternehmen in der Cybersicherheit.

Dieses Betriebszentrum bietet marokkanischen und afrikanischen Verwaltungen und Unternehmen wirksame Überwachungsressourcen für die Cybersicherheit.

Die Unternehmen des Kontinents, die zunehmend Ziel von Cyberangriffen werden, sahen sich während der Pandemie einem erhöhten Risiko ausgesetzt, da sich die Angriffsfläche vergrößerte.

Thales eröffnet in Marokko ein neues Cyber Security Operations Center (SOC), das sechste in seinem internationalen Netzwerk. Dieses Zentrum wird in Echtzeit Schutz vor Cyberangriffen im Land und auf dem gesamten afrikanischen Kontinent bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005114/de/

@Thales

Der digitale Wandel der afrikanischen Gesellschaft, der sich in der weit verbreiteten Nutzung des mobilen Zahlungsverkehrs auf dem gesamten Kontinent und in der Zunahme der Fernarbeit aufgrund der Gesundheitskrise zeigt, hat die Anfälligkeit Afrikas für Cyberangriffe stark beeinflusst. Während Unternehmen, Verwaltungen und Privatpersonen immer stärker vernetzt sind, muss dieser Trend mit einer Erhöhung des Schutzniveaus einhergehen, um der Vervielfältigung und Komplexität der Angriffe begegnen zu können. Außerhalb der Finanzbranche sind alle Sektoren betroffen, darunter die wichtigsten, wie staatliche Dienstleistungen, aber auch die Wasser- und Energieversorgung und die Telekommunikation.

Darüber hinaus zwingt ein neuer Rechtsrahmen die afrikanischen Unternehmen dazu, sich mit einem Überwachungssystem für Cybersicherheit auszustatten. Thales, das in Marokko bereits präsent ist, verstärkt daher sein Cyber-Know-how auf dem Kontinent.

Die SOCs verfügen über Fähigkeiten zur Erkennung und Analyse von Bedrohungen rund um die Uhr und liefern Antworten im Einklang mit der Cybersicherheitsinfrastruktur und den -richtlinien des Landes. Die sechs SOCs in Kanada, Frankreich, Hong Kong, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und jetzt auch in Marokko bilden derzeit ein internationales Netzwerk, das nach dem "Follow the Sun"-Modell arbeitet und mehr als hundert Kunden in der ganzen Welt mit einem hohen Maß an Reaktionsfähigkeit und Flexibilität kontinuierlich unterstützt.

"Thales ist stolz darauf, seine Expertise und sein Know-how im Bereich der Cybersicherheit in Marokko zu stärken Die Einführung dieses SOCs verdeutlicht das Engagement des Konzerns, die Entwicklung von Sicherheitseinrichtungen in Afrika zu unterstützen und dabei die Bedürfnisse seiner Kunden optimal zu erfüllen. Zusätzlich zu unseren Analysekapazitäten bieten wir den Unternehmen Zugang zu einer hybriden Beratungs- und Überwachungslösung für ihre Tätigkeit und zeigen damit unseren Einsatz für die langfristige Förderung von Kompetenzen und Autonomie", so Hicham Alj, Managing Director von Thales Marokko.

Thales bietet seinen Kunden mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Cybersicherheit, insbesondere SOC-Lösungen, kombiniert mit einem umfangreichen Lösungsportfolio: Cyber-Auditing und -Beratung, Integration von Cybersicherheitslösungen, die von Thales entwickelt wurden, sowie Lösungen führender Anbieter und Simulation von Penetration Testing und Red-Teaming-Angriffen.

In Afrika unterstützt der Konzern seine Kunden bei der Einhaltung von Vorschriften und technischen Prozessen, der Bewertung von Cyber-Risiken und deren Ausgereiftheit, der Untersuchung und Antizipation von Cyber-Krisen und der Neutralisierung komplexer Angriffe.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2021 einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

BESUCHEN SIE

Thales Group

Cybersecurity Operational Center Thales Group

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005114/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Tarek Solimane

tarek.solimane@thalesgroup.com

Thales, Media Relations

Marion Bonnet

marion.bonnet@thalesgroup.com

+33 6 60 38 48 92