Der XAU/USD wird in einer relativ engen Spanne um 1.920 $ gehandelt. Nach Ansicht der Strategen der ANZ Bank werden sich die Auswirkungen eines stärkeren Dollars in Grenzen halten, da die Geopolitik den Markt dominiert. Folglich dürfte der Goldpreis das ganze Jahr über über der Marke von 1.900 $ bleiben. Anleger bauen neue Long-Positionen in Gold auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...