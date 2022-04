DJ BGA: Energiepreise zwingen Logistikbranche in die Knie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat angesichts massiver Belastungen der Logistikbranche durch die hohen Energiepreise Maßnahmen gefordert, um eine Insolvenzwelle zu verhindern. "Die hohen Energiepreise zwingen die Logistikbranche in die Knie. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind nicht mehr in der Lage, die steigenden Diesel- und Gaspreise zu stemmen", sagte BGA-Präsidiumsmitglied Carsten Taucke bei der Verkehrspressekonferenz des Verbandes.

Die beschlossene Senkung der Mineralölsteuer sei ein erster richtiger Schritt, allerdings sei die Entlastung auf drei Monate befristet. "Das reicht nicht aus", betonte Taucke, der Vorsitzender des BGA-Verkehrsausschusses ist. Die Wirtschaft brauche grundsätzlich bezahlbare Energiepreise. "Um die Versorgung der Bevölkerung nicht zu gefährden, muss eine Insolvenzwelle in der Transportbranche abgewendet werden", forderte er. Die Politik müsse "mutig handeln, denn die Folgen des Russland-Ukraine-Konfliktes für die wirtschaftliche Entwicklung und die Lieferketten lassen sich noch nicht gänzlich absehen".

Die Branche trage die Sanktionen aus Überzeugung mit - dennoch seien sie ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Energiekosten und Einkaufspreise stiegen massiv, Logistik-, Finanzierungs- und Versicherungsprobleme nähmen zu. Es komme "zu ganz konkreten Lieferausfällen, zum Beispiel bei Holz, Stahl und Aluminium". Die Sanktionen beeinflussten die Lieferketten in einer Region, die für den Transport zwischen Asien und Europa entscheidend sei. Das führe zu erheblichen Kostenerhöhungen durch das Ausweichen auf alternative Routen oder Transportmittel und durch die steigenden Energiepreise.

Infolge des Krieges in der Ukraine ging Taucke von einer weiteren Steigerung der Frachtraten aus. Zudem gebe es auf den seit längerem akuten Personalmangel in der Logistik bislang keine Antworten. "Wir müssen schnell gemeinsame Lösungen finden, denn der LKW-Fahrer ist nach wie vor die Stütze der Logistikbranche", mahnte er. Viele Fahrer stammten aus der Ukraine und Russland. "Die Ausfälle können wir nicht ersetzen." In Deutschland fehlten aktuell rund 60.000 bis 80.000 Berufskraftfahrer.

Nötig seien eine kürzere Berufsausbildung, schlankere Vorschriften und weniger Bürokratie. Außerdem brauche man eine leichtere Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse. Zum beschlossenen Lieferkettengesetz kritisierte Taucke, dass in knapp neun Monaten zahlreiche Unternehmen mit neuen Auskunfts- und Dokumentationspflichten belastet würden, sei angesichts der aktuellen Lage "absurd". Es wäre besser, auf das Gesetz zu verzichten oder aber den Start zu verschieben. Das gelte auch für das geplante europäische Lieferkettengesetz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.