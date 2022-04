News von Trading-Treff.de Der deutsche Leitindex DAX konnte sich in den letzten Wochen von seinem Jahrestief mehr als deutlich erholen. Doch die Luft scheint nun langsam dünner zu werden. Es ist durchaus möglich, dass die erreichten Kursgewinne tatsächlich nur die Erholungsrally in einem Bärenmarkt darstellt. Ob das tatsächlich so ist, werden wir erst in Zukunft wissen. Allerdings bieten sich aktuell sehr interessante Chancen im kurzfristigen Bereich. ...

