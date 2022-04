Düsseldorf/Zürich (ots) -ti&m, eines der größten inhabergeführten IT-Unternehmen der Schweiz, setzt seinen Wachstumskurs auch auf dem deutschen Markt fort. Nach Frankfurt ist ti&m mit der Eröffnung des Düsseldorfer Büros nun in einem weiteren Finanz- und Wirtschaftszentrum mit einer eigenen Niederlassung vertreten.Die Expansion in Deutschland ist das Ergebnis eines kontinuierlichen organischen Wachstums in den vergangenen Jahren. Mittlerweile arbeiten für ti&m mehr als 480 Consultants, Analysten, Designer, System- und Software-Ingenieure. In der Schweiz ist ti&m die Nummer eins für Digitalisierungs-, Security- und Innovationsprojekte."Mit unseren Produkten wie etwa der ti&m digital banking suite und der ti&m onboarding suite unterstützen wir vor Ort die Finanzdienstleister bei der digitalen Transformation", freut sich Markus Sell, der von Frankfurt aus das Deutschland-Geschäft von ti&m verantwortet, auf neue Kunden und Projekte.Weiteres Wachstum im Geschäft mit Banken und Versicherern"Als Digitalisierungsfirma mit vielen Mandaten in Innovationsprojekten ist es unser Anspruch, die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden vertikal zu integrieren, vom Consulting über die agile Softwareentwicklung bis hin zum Betrieb", so Sell weiter. "Neben bestehenden Produkten entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden individuell zugeschnittene Digitalisierungslösungen."Neben der Zentrale am Finanzplatz Zürich und den beiden deutschen Niederlassungen hat ti&m noch Standorte in Singapur und Bern, eine Niederlassung in Basel ist in Planung. "Der Bankenplatz Düsseldorf mit vielen Instituten im Bereich Private Banking und Nordrhein-Westfalen als größter Versicherungsstandort Deutschlands bietet für uns ideale Voraussetzungen", so Sell. Als innovative Stadt beherbergt Düsseldorf zudem zahlreiche gute Hochschulen und bildet so jedes Jahr eine große Anzahl an Talenten aus. Damit findet ti&m dort perfekte Bedingungen für das angestrebte Wachstum.Über ti&mti&m (https://www.ti8m.com/de/) steht für technology, innovation & management. Wir sind Leader für Digitalisierungs-, Security-, Innovationsprojekte und -produkte in der Schweiz und streben dasselbe in weiteren Finanz- und Technologiezentren an. Dabei integrieren wir für unsere anspruchsvollen Kunden die gesamte IT-Wertschöpfungskette vertikal. In unseren Niederlassungen in Zürich, Bern, Frankfurt am Main und Singapur beschäftigen wir aktuell über 480 exzellente Engineers, Designers und Consultants. Weitere Niederlassungen werden folgen. Die Grundlage unseres Wachstums sind unsere Stärken und unsere Werte: Talent, Mut zur Innovation, Leidenschaft, nachhaltiges Wachstum sowie Respekt & Toleranz und Swissness.Kontakt ti&mFür allgemeine Fragen steht Ihnen das ti&m-Marketing zur Verfügung:marketing@ti8m.ch, Tel. 044 497 74 69Pressekontakt:PressekontaktThöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: ti&m, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129572/5190044