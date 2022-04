Fremont, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, gab heute die Einführung seiner mobilen Foxit eSign App für iOS bekannt, mit der Benutzer Dokumente von überall aus vorbereiten, versenden, unterschreiben und verwalten können. Des Weiteren hat Foxit die Integration seiner leistungsstarken neuen APIs für Entwickler sowie verbesserte Compliance für Foxit eSign vorgestellt.Die Foxit eSign iOS Mobile App ist eine spannende neue Erweiterung der kürzlich eingeführten Foxit eSign-Lösung. User können nun Dokumente vorbereiten, Vorlagen erstellen, Empfänger zuweisen und in wenigen Schritten auf dem Mobilgerät von unterwegs zur Unterzeichnung versenden. Außerdem erlaubt der Offline-Modus den Nutzern, Dokumente auch dann zu signieren, wenn kein Internet verfügbar ist, und die fertigen Dokumente zu synchronisieren, sobald wieder eine Verbindung besteht. User erhalten fälschungssichere und rechtsgültig unterzeichnete Dokumente, die sie für praktisch jeden Zweck verwenden können.Zu den wichtigsten Merkmalen und Funktionen der neuen Foxit eSign App für iOS gehören:- Intuitive und parallele, workflowbasierte Benutzeroberfläche für eine fließende, optimierte und effiziente Erfahrung von der Vorlagenerstellung, über den Versand bis zur Speicherung- Schnelleres Customer Onboarding durch ein benutzerfreundliches Design und eine schrittweise Anleitung zum Unterschreiben- Einfache Anleitung der Empfänger aus der Ferne durch Festlegung von Unterzeichnerrollen, Vorausfüllen von Informationen und Markieren erforderlicher Felder auf Dokumenten- Festlegen von geordneten Unterzeichnungen und Unterschriftenreihenfolgen bei mehreren Unterzeichnern für fließende Signaturprozesse- Hochladen von Dokumenten in fast jedem Dateiformat und Konvertierung nach PDF im Handumdrehen, einschließlich DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF und PNG- Schnelles und einfaches Vorbereiten von Dokumenten zur Unterschrifteneinholung durch Hinzufügen von Unterschriftsfeldern, Datumsfeldern, Dateneingabefeldern und erweiterte Feldoptionen wie Hyperlinks und Optionen zum Annehmen/Ablehnen per Drag & Drop- Vereinfachter Versandprozess durch Generieren eines eindeutigen Unterschriftenlinks für E-Mail-Clients mit nur einem Klick, mit dem von jedem Gerät mit Internetverbindung aus unterschrieben werden kannDie neue Foxit eSign-App kann einfach und schnell auf das bevorzugte iOS-Gerät (iPad, iPhone, iPod Touch) heruntergeladen werden, direkt und bequem aus dem Apple Store.Erhöhte ComplianceFoxit kann außerdem bestätigen: Mit seiner mobilen iOS-Signierlösung erfüllt oder übertrifft es die branchenüblichen Compliance-Anforderungen wie HIPAA, FERPA, FINRA, 21 CFR Part 11, CCPA und mehr. Darüber hinaus nutzt Foxit eSign Funktionen wie die wissensbasierte Authentifizierung (KBA), um die Einhaltung von Vorschriften bei IRS-Formularen, 21 CFR Part 11-Dokumentation, Bankdokumenten und mehr zu erleichtern. Das Tool gewährleistet außerdem korrekte und gültige Dokumente durch Optionen zur Identitätsüberprüfung, wie z. B. Zwei-Faktor- (2FA) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die es den Benutzern ermöglichen, die Identität des Unterzeichners während des gesamten mobilen Unterzeichnungsprozesses festzustellen und nachzuweisen.Foxit eSign ist mit den elektronischen Identifizierungs-, Authentifizierungs- und Vertrauensdiensten (eIDAS) konform, die in den EU-Verordnungen für Transaktionen im europäischen Binnenmarkt festgelegt sind. Für europäische Kunden werden die Foxit eSign-Dienste in den AWS EU-Rechenzentren in Frankfurt am Main gehostet und erfüllen die Anforderungen der DSGVO mit SSAE16-Einrichtungen, die mit SOC 2 Typ 2 und PCI konform sind.Verbesserte APIsKlares Ziel war, Foxit eSign zu einem intuitiven und leistungsstarken Werkzeug für Entwickler zu machen. Neue Ergänzungen der eSignature-API von Foxit eSign machen es zu einer effektiven und unternehmensgerechten Lösung, mit der die Produktivität optimiert, wichtige Funktionen hinzugefügt und Kosten gesenkt werden können. Das Tool spart Entwicklungszeit und reduziert für Nutzer den Aufwand alltäglicher Aufgaben wie z. B. das Einholen wichtiger Unterlagen und Vereinbarungen von Mitarbeitern. Anstatt manuell mit jedem Mitarbeiter zu kommunizieren und Dokumente einzufordern, können eSignature-APIs den Unterzeichnungsprozess in Sekundenschnelle automatisieren.Durch den Einsatz der eSignature-API von Foxit können Unternehmen ihre Arbeitsabläufe umgestalten und die Anforderungen ihrer Kunden nahtlos und auf entscheidende Weise erfüllen. Unternehmen können ihren Kunden nun zum Beispiel ermöglichen, Informationen über das Dokument vor dem Versand auszufüllen, direkt auf der Unternehmenswebsite oder -anwendung zu unterschreiben, oder umfangreiche Excel-Berichte mit erweiterten Filtern herunterzuladen. Durch die Nutzung von Webhooks können Foxit eSign-Anwendungen automatisch Kundendaten in der Anwendung mit allen relevanten in der Unterschrift enthaltenen Informationen synchronisieren. Die Erweiterungen der Foxit eSign-APIs bieten neue Möglichkeiten, ein PDF zu signieren. So können Unternehmen und ihre Kunden individuelle und umfassende Signierfunktionen ganz ohne Umwege direkt im Browser, der App oder im Editor nutzen.Mehr über Foxit eSign erfahren Sie hier (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/).Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer-Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop- Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.Foxit hat über 650 Millionen Anwender und über 425.000 Kunden in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte https://foxit.com/de.