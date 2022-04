Hamburg (ots) -Tenerity ist ein Unternehmen für intelligente und profitable Kundenbindung. Die Unternehmensphilosophie basiert auf der Prämisse, dass Kundenbindung mit einem Funken beginnt - dem Spark of Engagement - der eine Verbindung zwischen einer Marke und einem Kunden entfacht.Tenerity verbindet Kundenbindung und Monetarisierung und macht es für Kunden spannend und lohnenswert, sich täglich neu für eine Marke zu begeistern. Teneritys maßgeschneiderten Lösungen steigern die Kundenzufriedenheit, intensivieren die Kundenbindung, reduzieren Kündigungsquoten und erhöhen den Kundenwert nachhaltig.Ulf Widera, Geschäftsführer der Tenerity GmbH, erläutert: "Die Zukunft der Kundenbindung verändert sich und die Erwartungen an Kundenerlebnisse sind stark gestiegen - bestenfalls sollen sie personalisiert, situativ und bequem sein. Tenerity ist gut aufgestellt, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Erwartungen zu erfüllen.Unsere flexible Plattformlösungen ermöglichen es unseren Klienten, direkte Kundenbeziehungen mit personalisierter Kommunikation und relevanten Inhalten aufzubauen, um intelligente und profitable Kundenbindung zu fördern. Tenerity automatisiert Markenbegeisterung."Über TenerityTenerity ist eines der weltweit führenden Unternehmen für intelligente und profitable Kundenbindung. Tenerity entwickelt seit mehr als 40 Jahren maßgeschneiderte Kundenbindungslösungen für marktführende Unternehmen auf der ganzen Welt, die intensivere Kundenbeziehungen und Zusatzerträge fördern. Tenerity beschäftigt heute rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 18 Ländern und betreut über 2.000 Klienten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tenerity.deXing (https://www.xing.com/pages/tenerity-gmbh)LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/tenerity-germany/?viewAsMember=true)Pressekontakt:Mathias KempaTenerity GmbHmathias.kempa@tenerity.com+49 (0)40-41 36 04 38Original-Content von: Tenerity GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162446/5190114