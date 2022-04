Stuttgart (ots) -Das Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart besetzt die Leitung der Unternehmenskommunikation neu. Franka Kreiter (32) löst Dirk Johae (56) ab, der auf eigenen Wunsch in den Bereich Event & Corporate Publishing wechselt. Die Unternehmenskommunikation hat er seit November 2017 geleitet.Franka Kreiter arbeitet seit 2018 bei der Motor Presse Stuttgart und baute erfolgreich das Social Media-Team auf. Parallel dazu übernimmt sie jetzt die Leitung der Unternehmenskommunikation."Wir sind sehr froh, dass wir Franka Kreiter für diese Aufgabe gewinnen konnten. Sie wird unsere Unternehmenskommunikation mit viel Elan weiterentwickeln", sagt Jörg Mannsperger, Geschäftsführer Motor Presse Stuttgart."Bei Dirk Johae bedanken wir uns für seine engagierte Arbeit als Leiter der Unternehmenskommunikation, die er auf ein sehr gutes Niveau geführt hat. Seinem Wunsch nach einer Veränderung und Weiterentwicklung in unserem Unternehmen haben wir gerne entsprochen."Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5190135