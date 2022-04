Die Fed will die Zinsen rasch anheben und die Bilansumme schnell reduzieren. Die Inflation, die in den USA droht aus dem Ruder zu laufen oder bereits aus dem Ruder gelaufen ist, soll mit aller Macht bekämpft werden. Fed-Chef Jerome Powell geht davon aus, dass es eine weiche Landung geben wird. Doch das erscheint mit Blick auf die Vergangenheit unwahrscheinlich.Powell sprach unlängst davon, dass die US-Wirtschaft zwar gebremst werden wird, aber nicht so stark, dass sie wirklich in eine Rezession ...

Den vollständigen Artikel lesen ...