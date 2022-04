Objectway, ein globaler Top-100-Anbieter von Bank- und Vermögensverwaltungssoftware, kooperiert mit novobanco und versetzt damit die führende Bank in Portugal in die Lage, über eine digitale Beratungsplattform innovative Finanzberatungsleistungen anzubieten, die unter anderem eine zielgerichtete Anlageplanung, die Umsetzung von Empfehlungen und die Erstellung risikooptimierter Modellportfolios umfassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220404006024/de/

Mit 1,4 Millionen Kunden ist novobanco eine der größten Banken Portugals. Die Bank verwaltet ein Vermögen von über 20 Milliarden Euro und verfügt im Marktsegment vermögender und sehr vermögender Kundschaft über ein Netz mit mehr als 300 Beraterinnen und Beratern.

Das Unternehmen war auf der Suche nach einem Partner zur Unterstützung seiner Strategie, sich als Marktinnovator im Bereich der Anlagedienstleistungen zu positionieren, indem es seine Vermögensangebote mit einer effizienten, skalierbaren Beratungsplattform für Anleger ab einer Mindestanlage von 10.000 Euro ermöglicht und das Wealth Management demokratisiert

Mit Investment Advice von Objectway verfügt novobanco jetzt über ein zentrales, strukturiertes Anlagetool, das die Erstellung von individuellen Angeboten auf Basis risikooptimierter Modellportfolios standardisiert. Von Vorteil ist das proaktive Management der Kundenmandate in Echtzeit mittels algorithmenbasierter Optimierung und entsprechender Neugewichtung des Portfolios. Die Bank bietet ihren Kunden einen ganzheitlichen Blick auf das Gesamtvermögen und gleicht in Übereinstimmung mit MiFID II das Risikoprofil und die Ziele des Anlegers mit den Anlagestrategien und -richtlinien der Bank ab. So entsteht ein hybrider Service, bei dem die Beratungskräfte mit Hilfe einer intelligenten Softwarelösung sehr effizient passgenaue Angebote erstellen können.

Objectway führt das Produkt inkrementell ein und setzt dabei auf eine agile Projektmethodik. Die Lösung wird in der Cloud gehostet und als SaaS bereitgestellt. Sie ist in die bestehende Sicherheits- und Datenstruktur der Bank integriert.

"Die Partnerschaft mit Objectway im Rahmen unseres Transformationsprogramms war äußerst kooperativ und produktiv. Wir werden unsere Pläne weiter voranbringen, indem wir gemeinsam mit Objectway unser Finanzberatungsangebot weiter verbessern, beispielsweise in den Bereichen ESG-Regelungen, Konzepte mit mehreren Zielsetzungen und Direktberatung", so Alexandra Tostões, Head of Advisory Service von novobanco

"Die novobanco ist ihren Mitbewerbern nun deutlich voraus, indem sie eine ganzheitliche Analyse der Vermögensallokation des Kunden bereitstellt und MiFID II-konforme Empfehlungen abgibt. Gleichzeitig behält sie ihre Produktinnovationen und ihre Führungsposition bei", merkte Michele Tanzi, Market Solution Director von Objectway dazu an. "Die Bank hat die Möglichkeit, neue Ziele hinsichtlich Wachstum und Effizienz zu erreichen, indem sie auf schlankere, einfachere Prozesse im Beratungsprozess setzt."

Die detaillierte Fallstudie steht HIER zum Download bereit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220404006024/de/

Contacts:

Chiara Giudici

Tel.: +393938229579

chiara.giudici@objectway.com