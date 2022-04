Seit Anfang April ist Benno Kriews als Sales Director für die Beratung und Betreuung unabhängiger Finanzberater, Maklerpools, Fondsplattformen, Vermögensverwalter sowie Dachfonds im Auftrag des internationalen Asset-Managers Columbia Threadneedle in Frankfurt am Main verantwortlich. Benno Kriews verstärkt seit 01.04.2022 das Team des internationalen Asset-Managers Columbia Threadneedle in Frankfurt am Main. Als Sales Director berät und betreut Kriews unabhängige Finanzberater, Maklerpools, Fondsplattformen, ...

