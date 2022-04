FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca vor Quartalszahlen von 10500 auf 11500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vergleichsweise gute Abschneiden des europäischen Pharmasektors in diesem Jahr könne sich noch fortsetzen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positive Impulse für die Aktien des britisch-schwedischen Pharmakonzerns könnten von der diesjährigen Konferenz ASCO zu Krebserkrankungen ausgehen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

