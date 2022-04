SMA Solar begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schließlich sind die Aktien aktuell rund vier Prozent teurer als gestern. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Doch wie geht es nun weiter?

Anmerkung der Redaktion: Startet SMA Solar jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund ein Prozent. Bei 44,48 EUR liegt der Hochpunkt. Für SMA Solar geht es jetzt also um die Wurst!

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wer die Aussichten ohnehin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...