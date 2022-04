Remagen (ots) -In einer monothematischen prmagazin-Ausgabe zum Ukraine-Krieg berichten 47 Kommunikationsprofis aus Unternehmen, wie sie die ersten Kriegswochen erlebt haben. In sehr persönlichen Beiträgen beschreiben sie, welche Schwerpunkte sie in der Kommunikation nach außen und gegenüber den Mitarbeitenden im deutschsprachigen Raum, in der Ukraine und in Russland setzen. Wie ihre Unternehmen mit Themen wie Lieferketten, Energieversorgung, politischer Positionierung umgehen. Und wie sie Geflüchteten helfen.Das prmagazin gibt es nur als Print-Produkt. Diese Ausgabe ist eine Ausnahme: Sie ist als E-Paper kostenlos abrufbar unter: https://prmagazin.de/kommunkation-im-kriegMit Analysen und Berichten von:Charilaos Avrabos (Philip Morris) +++ Konstantin Bark (Unilever Deutschland) +++ Andreas Bartels (Deutsche Lufthansa) +++ Christoph Beumelburg (HeidelbergCement) +++ Martin Brüning (Rewe) +++ Lauren Day (Allianz) +++ Wolfram Eberhardt (Claas) +++ Christof Ehrhart (Bosch) +++ Jörg Eigendorf (Deutsche Bank) +++ Bernd O. Engelien (Zurich) +++ Peter Felsbach (voestalpine) +++ Tobias Gerstlauer (Liqui Moly) +++ Klaus Gorny (Meta) +++ Frank Grodzki (Kion) +++ Markus Harbaum (Bertelsmann) +++ Nils Haupt (Hapag-Lloyd) +++ Klaus Heiermann (Arag) +++ Michael Helbig (KfW) +++ Bernd Hops (Infineon) +++ Jörg Howe (Daimler Truck) +++ Lynette Jackson (Siemens) +++ Kai Klicker-Brunner (PepsiCo) +++ Andreas Lampersbach (Munich Re) +++ Matthias Link (Fresenius) +++ Gerd Koslowski (Metro) +++ Bernhard Kott (Symrise) +++ Matthias Kraemer (Siemens Healthineers) +++ Andreas Möller (Trumpf) +++ Nicole Mommsen (Volkswagen) +++ Ute Mundolf (Ford) +++ Waltraud Niemann (Ing-DiBa) +++ Matthias Poth (Covestro) +++ Michael Preuss (Bayer) +++ Lars A. Rosumek (E.ON) +++ Sebastian Rudolph (Porsche) +++ Delphine Saucier (TotalEnergies) +++ Maximilian Schöberl (BMW) +++ Médard Schoenmaeckers (Boehringer Ingelheim) +++ Jens Schreiber (EnBW) +++ Oliver Schumacher (Deutsche Bahn) +++ Christoph Sieder (Syngenta) +++ Frank Staud (Stada) +++ Margarita Thiel (Aareal Bank) +++ Carsten Tilger (Henkel) +++ Fabienne Twelemann (Uniper) +++ Martin Zander (Otto) +++ Claus Zemke (Lanxess)Pressekontakt:Christina UllrichVerantwortliche Redakteurin prmagazinTelefon: 02228/931-123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53039/5190265