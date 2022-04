Der SMI notiert gegen 10.55 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 12'347,89 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann sich zur Wochenmitte den wieder zunehmenden Belastungsfaktoren nicht entziehen und gibt etwas nach. Allerdings fallen die Verluste dank Kursgewinnen bei den drei Schwergewichten moderater aus als an den meisten Börsenplätzen Europas. Händler sprechen von einem «bitteren Nachrichtencocktail». So liessen die Kriegsverbrechen in der Ukraine die...

