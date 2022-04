Während der Handel am Dienstag mal wieder von schlechter Stimmung und roten Vorzeichen geprägt war, stemmten sich die Titel von Delivery Hero und HelloFresh gegen diese Entwicklung. Mit Zugewinnen von 4,1 respektive 4,5 Prozent präsentierten die Lieferdienste sich als die großen Gewinner im DAX, was jedoch mit Vorsicht zu genießen ist.Es ist nicht das erste Mal, dass HelloFresh (DE000A161408) und Delivery Hero (DE000A2E4K43) sich gegenteilig zum Rest des Index entwickeln. In den letzten Tagen und Wochen war es stattdessen schon fast ein gewohnter Anblick, ...

