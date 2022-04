Berlin (ots) -Am 20. Mai erscheint das 7. Studio-Album des belgischen Sängers. Darin verrät Milow erstmals persönliche Dinge, wie er am Dienstagabend (05.04.2022) im Gespräch mit dem Berliner Radiosender rbb 88.8 angekündigt hat.Das Album wird auch den Song "Nice To Meet You" enthalten, den Milow für seine beiden Kinder geschrieben hat. Der 40-jährige Singer-Songwriter hatte sein Privatleben bisher immer streng unter Verschluss gehalten. Bei dem rbb 88.8-Format "Knapp Daneben" allerdings sagte er, seine Einstellung dazu habe sich geändert.Während der Pandemie habe er viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Vor sieben Jahren sei er zum ersten Mal Vater einer Tochter geworden. Das habe ihn stolz gemacht und inspiriert. Weil er Familiengeschichten aber immer zu persönlich fand, hätte er nie öffentlich darüber geredet, dann aber gedacht, er möchte seinen Kindern später sagen können: Diesen Song habe ich für Dich geschrieben!Auch der Tod seines guten Freundes und Schlagzeugers im vergangenen Jahr habe dazu geführt, dass er seine Einstellung geändert habe: "Stell Dir vor, Dir passiert etwas und Du lässt Deinen Kindern nichts zurück als Songs und Youtube-Videos."Kurz nach der Geburt seiner Tochter habe er gemerkt, dass nicht nur die Kinder von ihm lernten, sondern er noch mehr von ihnen, so Milow. So sei die Idee zum Song "Nice to meet you" entstanden - es seien Gedanken über das gemeinsame Leben.Die Single ist Teil von Milows kommendem 7. Album. Daneben sind auch die Songs "DeLorean" die Songs "Whatever It Takes" und "ASAP" enthalten.Den Mitschnitt des Interviews können Sie sich hier anschauen: https://www.rbb888.de/Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5190286