ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik vor Quartalszahlen von 34 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem etwas höheren Kursziel liege eine höhere Risikoprämie in der Bewertung zugrunde, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus operativer Sicht werde das Segment Nutrition & Care des Chemiekonzerns den operativen Gewinn (Ebitda) antreiben mit einem voraussichtlichen Anstieg um 14 Prozent im ersten Quartal auf Jahressicht./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 10:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 10:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

