Das US-amerikanische MarktforschungsunternehmenGartner stuft Webhelp, ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience (CX) und Geschäftslösungen, als Leader im Magic Quadrant 2022 für Customer Service Business Process Outsourcing (CS BPO) ein.1

"Der CS BPO-Markt ist die Übertragung von Geschäftsprozessen aus dem Kundenservice zur Unterstützung bestehender und potenzieller Kunden an einen externen Service-Provider", definiert Gartner. "Die bereitgestellten Services umfassen unter anderem digitale Services, Assisted Channel Services, Technologie und Systemintegration, Infrastruktur, Softwareentwicklung und -design, Reporting und Analytik sowie Business Process Management."

Der von Gartner veröffentlichte Report betont die Konsistenz und Anpassungsfähigkeit des globalen WoW-Geschäftsmodells, die beeindruckende KI-gestützte Natural-Language-Learning-Plattform sowie die starken Referenzen im Bereich Cybersecurity und Datenschutz von Webhelp.

Die Auszeichnung ist für den BPO-Provider von besonderer Bedeutung, da Customer Experience an einem entscheidenden Wendepunkt angekommen ist: Laut einer Studie von Webhelp und Frost Sullivan planen 91 der deutschen CX-Führungskräfte bereits eine Transformation ihrer Geschäftsprozesse in den nächsten 12 Monaten. Im Marktforschungsbericht von Gartner als Leader positioniert zu werden, beweist, dass die innovativen Services von Webhelp diesen Wandel mitgestalten.

"Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung von Gartner, die unsere Position als Global Leader im Customer Experience bestätigt", sagt Olivier Duha, CEO und Co-Founder von Webhelp. "Wir schätzen es sehr, für unsere konsistente Qualität, unsere KI-gestützten Technologien und unsere Kompetenzen in und für die Cybersecurity ausgezeichnet zu werden", erklärt Olivier Duha weiter. "Als Unternehmen, das Services für über 1.300 Marken in mehr als 55 Ländern zur Verfügung stellt, wissen wir, wie wichtig Investitionen in diese Bereiche für unsere Kunden sind."

Gartner stellt Führungskräften und deren Teams umsetzbare, objektive Insights bereit. Der Gartner Magic Quadrant bewertet für Einkäufer von Unternehmenstechnologien die Performance konkurrierender Technologieanbieter im Vergleich zur Marktsicht. Gartner nutzt dafür unter anderem validierte Nutzerbewertungen.

Die Technologieanbieter werden in vier Quadranten eingeteilt: Marktführer, Marktherausforderer, Visionäre und Nischenanbieter. Die BPOs wurden anhand von 15 Kriterien bewertet, darunter Customer Experience, Marktstrategie, Produkt/Service, Operations und Innovation. Die Studie ermöglicht es Unternehmen, den größtmöglichen Nutzen aus den Marktanalysen zu ziehen, die auf ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Anforderungen abgestimmt sind.

Diese Anerkennung schließt sich einer Reihe von Auszeichnungen durch führende Branchenanalysten an. So wurde Webhelp als innovativster CX-Provider im Frost Sullivans 2021 Frost Radar Report ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde die Webhelp Gruppe von der Everest Group, im dritten Jahr in Folge, als Leader im Customer Experience (CXM) PEAK Matrix Assessment 2021 ausgezeichnet.

Von Webhelp zur Verfügung gestellt, erhalten Sie hier Zugang zu dem vollständigen Gartner-Bericht Magic Quadrant 2022 for Customer Service Business Process Outsourcing (CS BPO):webhelp.com/magic-quadrant

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner bevorzugt keinen in seinen Forschungsveröffentlichungen beschriebenen Anbieter, kein Produkt und keinen Service, und rät Technologieanwendern davon ab, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsveröffentlichungen von Gartner spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenaussagen verstanden werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Haftung in Bezug auf diese Studie sowie jegliche Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder den Vertragspartnern des Unternehmens in den USA und in anderen Ländern. Die Verwendung in diesem Dokument wurde genehmigt. Alle Rechte vorbehalten.

1 Gartner, Magic Quadrant for Customer Service BPO, Deborah Alvord, Kathy Ross, Mark Dauigoy, Uma Challa, 28. März 2022

Über Webhelp

Webhelp entwickelt, realisiert und optimiert unvergessliche zwischenmenschliche Kundenerlebnisse für die digitale Welt von heute und schafft so außergewöhnliche Customer Journeys. Vom Vertrieb über den Service und die Content-Moderation bis zum Kreditmanagement ist Webhelp ein End-to-End-Partner für alle B2C- und B2B Customer Journeys. Nahezu 100.000 leidenschaftliche Mitarbeiter in mehr als 55 Ländern engagieren sich für die spannendsten Marken der Welt. Webhelp befindet sich seit November 2019 im Besitz seines Managements und der Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), eine führende globale Investmentholding.

